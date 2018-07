Lula se emociona ao ver em São Bernardo filme sobre sua vida

O presidente compareceu à pré-estreia do longa "Lula - O Filho do Brasil" ao lado da primeira-dama, Marisa Letícia, e da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, pré-candidata do PT à sucessão presidencial. Também estavam presentes, entre outros, atores e produtores do filme, o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT), e o senador Aloizio Mercadante (PT).

O presidente, que preferiu não falar com a imprensa, deixou a sessão com olhos vermelhos e um lenço na mão. Segundo um assessor, ele teria se emocionado em diversos trechos do filme, exibido a cerca de 2 mil pessoas que lotaram os antigos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, seu berço político.

A produção já havia sido exibida no Recife e em Brasília, mas Lula optou em assisti-la pela primeira vez na região que lhe deu projeção nacional como líder sindicalista.

"Lula - O Filho do Brasil" narra a trajetória do presidente desde sua infância no interior pernambucano à chegada a Santos (SP) e sua ascensão à liderança dos trabalhadores metalúrgicos, em São Bernardo.

Raul Joaquim da Silva, 67 anos, ex-funcionário da Volkswagen, que conheceu Lula em 1975, disse que gostou do filme, especialmente na parte que trata do sindicato.

"A transição das diretorias foi exatamente como ocorreu. Lula conseguiu fazer a comunicação mais direta", disse.

O filme tem estreia comercial prevista para janeiro de 2010. Segundo os produtores, a história deverá chegar aos cinemas da América Latina em março de 2010.