Lula se mostra preocupado com avanço do crack O presidente Luiz Inácio Lula da Silva posicionou-se hoje, durante entrevista à rádio evangélica Melodia FM, com sede no Rio de Janeiro, contra a legalização das drogas. Na opinião dele, não consta que a descriminalização de entorpecentes acabe com o tráfico ou diminua o consumo. O presidente mostrou-se ainda preocupado com o aumento do uso do crack por jovens e adolescentes. "Eu nunca vi tanta gente se queixando dos efeitos do crack como tenho visto atualmente quando converso com os prefeitos", disse.