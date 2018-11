Lula se nega a opinar sobre suposto terrorista preso

"Parece que a denúncia não partiu do Brasil e acho desrespeitoso alguém de fora dar palpite sobre um cidadão, independente de sua origem, que foi preso e está sendo processado. Essa não é uma boa política e o Brasil não tem o hábito de dar palpite sobre as coisas que acontecem no mundo."

Conforme fonte da Polícia Federal citada pela "Associated Press", o suspeito de pertencer à Al-Qaeda está preso em São Paulo. Ele teria sido detido porque transgrediu as leis que proíbem o racismo no País, e não sob acusações de terrorismo. O deputado federal Raul Jungmann (PPS-PE) disse hoje que foi informado há um mês sobre "a detenção em São Paulo de um indivíduo de alto escalão da Al-Qaeda".