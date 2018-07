Lula se reúne com famílias dos 3 jovens mortos no Rio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido há mais de meia hora com familiares dos três jovens do Morro da Providência, no Rio de Janeiro, que foram mortos no Morro da Mineira, na semana passada, após terem sido entregues a traficantes por um tenente do Exército. O encontro ocorre no Palácio da Guanabara, na capital fluminense. Além de Lula, participam da reunião o secretário de Direitos Humanos, Paulo Vannucchi, e o governador do Estado, Sérgio Cabral (PMDB). O ministro da Defesa, Nelson Jobim, não participa do encontro. Ele está em Brasília. Os corpos dos três jovens foram encontrados em um lixão de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Abordados por soldados, eles teriam desacatado os militares e, como punição, entregues a traficantes rivais do Morro da Mineira, na zona norte da cidade, onde foram mortos. Onze militares acusados do crime estão presos no 1º Batalhão de Policiamento do Exército, na Tijuca.