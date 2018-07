Lula se reúne com Fidel por quase duas horas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta sexta-feira com o convalescente líder cubano Fidel Castro ao concluir uma visita à ilha para acompanhar a assinatura de um acordo entre a Petrobras e a estatal cubana de petróleo (Cupet). Foi o segundo encontro de Lula este ano com Fidel, que não aparece em público desde que adoeceu em julho de 2006. Em fevereiro passado, Fidel transferiu a presidência de Cuba para seu irmão Raúl. Não foram imediatamente mostradas imagens do encontro, nem detalhes das conversas. "Acabamos há alguns instantes uma larga entrevista com o companheiro Fidel. Ele (Lula) ia saudá-lo só por 15 minutos, mas ficaram ali por cerca de duas horas", disse o presidente Raúl Castro ao se despedir de Lula no aeroporto de Havana. As mais recentes imagens de Fidel Castro foram transmitidas pela televisão estatal cubana em 16 de junho passado, quando recebeu seu amigo e aliado, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. (Reportagem de Rosa Tania Valdés e Nelson Acosta)