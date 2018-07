Lula sobre protestos: não existe problema sem solução Contrariando as expectativas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou sua página no Facebook para comentar a onda de manifestações em todo o País contra o aumento na tarifa do transporte público e cobrando melhor qualidade no serviço prestado à população. "Não existe problema que não tenha solução. A única certeza é que o movimento social e as reivindicações não são coisa de polícia, mas sim de mesa de negociação", defende o ex-presidente.