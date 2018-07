Lula sugere que Cuba vai produzir etanol de cana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu neste domingo que Cuba poderá começar a produzir etanol de cana-de-açúcar. "Parece que Cuba vai começar a produzir etanol também", disse Lula a jornalistas em entrevista na embaixada brasileira em Roma. O presidente disse que o etanol cubano seria produzido a partir de cana-de-açúcar. O comentário foi feito quando o presidente saía da sala onde foi realizada a coletiva de imprensa. Ele sugeriu que os jornalistas pedissem mais detalhes ao ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que acabava de chegar ao local, após uma viagem a Cuba. O ministro não confirmou nem desmentiu a informação do presidente. Crítico "Eu não sei. O presidente disse, provavelmente... Bom, eu não conversei sobre isso lá. Eu acho que pode ocorrer, mas eu não conversei sobre isso", disse Amorim. O ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, é um dos principais críticos da produção de biocombustíveis. Em artigos à imprensa oficial cubana, Castro criticou o uso de alimentos como alternativas aos combustíveis. Amorim disse que teve uma reunião de três horas com o atual presidente Raúl Castro, irmão de Fidel. Segundo o ministro, Raúl ficou "muito animado" com o convite feito para visitar o Brasil. O ministro disse que os empresários brasileiros que visitaram Cuba junto com a comitiva oficial também estavam "animados" com as perspectivas de fazer negócios em Cuba, onde "a economia está crescendo". Amorim acompanha Lula na conferência internacional sobre a crise da alta do preço dos alimentos mundiais, que começa na terça-feira em Roma. Além da conferência, ele se encontrará com a representante de Comércio dos Estados Unidos, Susan Schwab, e fará uma reunião sobre o Haiti. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.