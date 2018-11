Lula tem aprovação recorde; boa expectativa para Dilma

Segundo o levantamento encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), a avaliação positiva do governo Lula cresceu para 83,4 por cento em dezembro, ante 79,4 por cento em setembro. A avaliação negativa passou para 2,2 por cento, em comparação com os 4,0 por cento anteriores.

"A economia, e, principalmente, a sensação de que o país se desenvolveu, junto com o carisma pessoal do presidente são fatores", disse a jornalistas o presidente da CNT, Clésio Andrade, por meio de videoconferência, explicando os números.

"O povo brasileiro reconhece os bons resultados e o dever bem cumprido do presidente Lula nos seus oito anos", acrescentou.

A pesquisa também mostrou que 27,7 por cento dos brasileiros acreditam que o governo da presidente eleita Dilma Rousseff, que toma posse no sábado, será ótimo e 41,5 por cento esperam um bom governo.

Andrade lembrou que a expectativa positiva para Dilma (69,2 por cento, somando os percentuais de ótimo e bom) está próxima da de Lula antes de assumir o governo. No fim de 2002, eram 71 por cento os que esperavam um governo ótimo ou bom.

OTIMISMO COM FUTURO

Para 43,7 por cento, o Brasil vai se desenvolver muito economicamente no governo Dilma, enquanto outros 39,8 por cento prevêem que país se desenvolverá um pouco. O instituto Sensus também verificou que 43 por cento acreditam que o governo Dilma vai desenvolver muito o país do ponto de vista social.

Quando questionadas sobre o que esperam que vai acontecer nos próximos seis meses, 61,9 por cento acreditam que haverá uma melhora na situação do emprego no país e 59,2 por cento apostam em um aumento da renda.

O ministério anunciado por Dilma foi aprovado por 45,5 por cento dos entrevistados, mas para 27,5 por cento dos entrevistados os ministros foram indicados por Lula --24,8 por cento dão a Dilma o crédito pelas escolhas.

Entre as reforma estruturais, a mais prioritária, segundo a pesquisa, é a trabalhista para 28,7 por cento dos entrevistados, seguida da reforma política, para 20,9 por cento e a tributária para 11,5 por cento.

APROVAÇÃO PESSOAL TAMBÉM RECORDE

No caso do governo que termina, 63,9 por cento acreditam que o Brasil se desenvolveu muito do ponto de vista econômico e 57,8 por cento avaliaram que o país se desenvolveu muito socialmente.

E a aprovação pessoal de Lula também chega ao final do segundo mandato com recorde: 87,0 por cento de aprovação, ante 80,7 por cento em setembro.

A operação policial no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, foi aprovada por 90,6 por cento das pessoas entrevistadas pelo Sensus.

A pesquisa foi realizada junto a 2 mil pessoas, entre os dias 23 e 27 de dezembro, em 136 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.