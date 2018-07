Lula tira o chapéu apenas para a Vila Isabel A Vila Isabel, terceira escola a desfilar no Sambódromo do Rio, foi a única para a qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tirou literalmente o chapéu. Nos desfiles anteriores, da Império Serrano e da Grande Rio, Lula e a primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva acenaram da janela do camarote para os foliões de forma contida. Já na apresentação da escola do cantor e compositor Martinho da Vila, o presidente fez acenos, tirando o chapéu Panamá da cabeça e acenando diversas vezes. O casal também demonstrou bom humor acenando de forma efusiva para fotógrafos que estavam na pista. Numa sala reservada do camarote, Lula e Marisa tomaram champanhe, vinho branco e cerveja. Animado, ele mandou beijos para a cineasta e atriz Carla Camurati, que estava numa ala do camarote mais abaixo. Passaram pelo camarote do governo do Rio a senadora Roseana Sarney (PMDB-MA) e o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Lula manifestou para assessores que pretende participar do casamento do intérprete de samba Neguinho da Beija-Flor, que ocorrerá hoje na concentração da escola, na Sapucaí. Mas a presença dele ainda não foi confirmada, segundo auxiliares.