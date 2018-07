Lula: todos gostariam de juros mais baixos As taxas de juros no Brasil devem cair mais para aquecer a economia e oferecer custos mais baixos para o financiamento de investimentos na indústria e novas moradias, mas qualquer queda no custo dos empréstimos precisa ser feito com um olho na inflação, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira.