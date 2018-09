Lula troca inspeção a barragem por visita a vítimas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje no município de Rio Largo, em Alagoas, e não gostou do roteiro previsto pelo seu cerimonial: ver o rompimento de uma antiga barragem no rio Mundaú. "Não quero ver barragem, barragem a gente conserta", disse ele, ao chegar ao local, de acordo com os integrantes da comitiva que estavam ao seu lado. Ele preferiu visitar as vítimas das chuvas. Em seguida, ele voltou ao carro para ir visitar a Ilha Angelita, uma área devastada sábado pela enchente.