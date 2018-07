Lula: União quer agricultor da Amazônia como 'parceiro' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo quer tratar os agricultores da Amazônia como "parceiros" para que se tire "proveito" da conservação da floresta. De São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista, onde gravou o programa semanal de rádio "Café com o Presidente" que foi ao ar hoje, Lula afirmou que quer firmar uma "lógica de procedimentos" entre a administração federal, governos dos Estados, prefeituras e produtores da região. "Porque ela (a Floresta Amazônica) é uma vantagem comparativa extraordinária para os produtos brasileiros."