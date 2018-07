Lula: vagas na graduação em 2009 serão dobro de 2003 Com críticas ao governo passado e às "elites", o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que o número de vagas das universidades federais será em 2009 duas vezes maior do que em 2003. A expansão foi anunciada pelo presidente e pelo ministro da Educação, Fernando Haddad em clima de festa e palanque, hoje, no Palácio do Planalto. "Hoje é outro dia glorioso", disse Lula, num discurso improvisado. "Tinha dito ao Fernando Haddad que não ia falar, mas estou chegando a uma idade que quando vejo um microfone eu tenho vontade e, quando vejo dois, a minha vontade aumenta mais ainda." Em 2003, havia 113.983 vagas para graduação nas instituições federais. No próximo vestibular, estarão disponíveis 227.668. Até o final de 2008 serão oferecidas 183.360 vagas. O aumento, no entanto, não é uniforme. Ocorre principalmente para cursos de formação de professores e em horários noturnos. Para acompanhar a ampliação, foi anunciada a realização de um concurso para contratação de mil docentes e 2,4 mil funções gratificadas para instituições. Foi autorizada ainda a contratação de 10.992 professores e de 8.239 técnicos. A expansão é fruto da combinação da Reestruturação e Expansão das Universidades Federais e da Universidade Aberta do Brasil. Ao longo dos últimos cinco anos, 12 universidades federais foram implantadas e outros quatro projetos estão em tramitação no Congresso. Haddad afirmou que o programa de ampliação das vagas nas universidades venceu críticas e uma estratégia de "contra-informação", capitaneada por um "movimento elitista e conservador". "Ele foi desmontado pela ousadia, tenacidade e compromisso com o futuro do Brasil." Ex-reitor, o ex-ministro da Educação Paulo Renato afirmou não aceitar as críticas. "Desafio mostrarem resultados melhores dos que o do governo FHC (Fernando Henrique Cardoso). Houve maior investimento e desempenho de matrículas", disse.