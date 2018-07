Lula vai ajudar Morales reforçando vigilância na fronteira O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil fortalecerá a vigilância na fronteira com o Acre para combater grupos armados no departamento de Pando, que tentam desestabilizar o governo boliviano. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, Lula informou que a Polícia Federal vai atuar na fronteira para evitar trânsito de pessoas armadas e o narcotráfico. "Nem pensar em ingerência brasileira na Bolívia; muito menos tropas", disse o presidente. A pedido do presidente Evo Morales, o Brasil também deve vender ao vizinho frotas de caminhões e ônibus para o exército daquele país. "O Evo pediu para a gente ver se pode vender caminhões para as tropas dele. Nós vamos ver se a indústria automobilística brasileira pode produzir, e com certa rapidez, alguns caminhões para a Bolívia", disse Lula. Os trechos da entrevista sobre a situação na Bolívia foram divulgados pela Agência Brasil. Segundo a transcrição, Lula também comentou a interferência dos Estados Unidos em assuntos internos de países da América do Sul em diversos momentos da história do continente. "Se for verdade que o embaixador dos Estados Unidos fazia reunião com a oposição do Evo Morales, o Evo está correto de mandá-lo embora", disse. "O papel de embaixador não é fazer política dentro do país, não", completou. A situação na Bolívia já conta com um saldo de mais de 30 mortos e grandes prejuízos econômicos. Morales acusou representantes da Casa Branca de tramar contra seu governo e expulsou de La Paz o embaixador norte-americano. O governo Morales afirmou que já retomou o controle completo de gasodutos, depois de seis dias de ocupação por manifestantes oposicionistas. O fornecimento para o Brasil pode crescer ligeiramente quando for concluído o conserto de um duto danificado. Lula gravou a entrevista durante a manhã nos jardins do Palácio da Alvorada. De acordo com a TV Brasil, o presidente falou sobre crise nos Estados Unidos, possíveis medidas para aumentar a circulação de crédito no país, Petrobras e pré-sal, entre outros assuntos. A entrevista inaugura a primeira de uma série de conversas com ex-presidentes. Estão sendo convidados Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, Fernando Collor e José Sarney. (Reportagem de Natuza Nery)