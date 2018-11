Lula vai ampliar gratificação a funcionários da Saúde O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu estender a dois mil funcionários especializados do Ministério da Saúde, incluindo laboratoristas e visitadores sanitários, uma gratificação mensal de R$ 590,00, prevista em medida provisória (MP) em tramitação na Câmara que institui a gratificação para guardas de endemias e agentes de saúde pública. Se cumprida, a medida beneficiaria um total de 27 mil servidores do Ministério.A promessa do presidente foi feita a um grupo de funcionários que se manifestava pela aprovação da MP durante a visita de Lula a uma exposição ao ar livre de maquinário agrícola que será financiado para a agricultura familiar, em frente ao Museu Nacional, na Esplanada dos Ministérios.Ao deixar a exposição, Lula foi em direção aos manifestantes e conversou com eles por cerca de dez minutos. De acordo com relato do diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Federais Seção Distrito Federal, Carlos Henrique Ferreira, Lula se comprometeu a procurar o deputado Geraldo Magela (PT-DF), relator da medida provisória, para acertar com ele a inclusão de emendas à MP ampliando a gratificação.