Lula vai assistir ao desfile da Beija-Flor na Sapucaí Neste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assistir à festa na Marquês de Sapucaí, a convite do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB). O desfile da escola preferida de Lula, a Beija-Flor, deve acontecer por volta da 1 hora da manhã de segunda-feira. O camarote do governador deve receber cerca de 60 pessoas, com uma área exclusiva para Cabral, Lula e seus familiares. Além de Dona Marisa, devem acompanhá-lo seus filhos e sua nora. Para o camarote, também estão sendo esperados a ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o governador de São Paulo, José Serra.