Lula vai sobrevoar nesta manhã cidades de PE e AL

Depois, o presidente segue de helicóptero para a cidade de Palmares (PE), onde vai sobrevoar as áreas atingidas pelas enchentes no Estado. No município, Lula deve se reunir com o governador do Estado, Eduardo Campos (PSB).

De Palmares, Lula deve seguir para o município de Rio Largo (AL), onde também fará um sobrevoo e visitará as áreas atingidas. Depois das 13h30, Lula deve ir a Maceió. Na capital alagoana, ele terá uma reunião com o governador do Estado, Teotônio Vilela Filho (PSDB). O presidente deve voltar para Brasília ainda no fim desta tarde.