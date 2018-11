Lula veta inclusão de 5 vacinas no calendário nacional O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou integralmente o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados que previa a inclusão de cinco vacinas no Programa Nacional de Imunização: contra hepatite A, meningocócica conjugada C, pneumocócica conjugada sete valente, varicela e pneumococo. A decisão, adotada depois da manifestação do Ministério da Saúde, foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União (DOU).