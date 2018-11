Lula viaja à América Central em busca de maior cooperação

Lula estará presente na segunda-feira à posse do presidente eleito de El Salvador, Mauricio Funes, e em seguida viaja à Guatemala e Costa Rica para visitas de um dia, informou nesta quinta-feira o porta-voz da Presidência Marcelo Baumbach.

O Brasil intensificou suas relações com El Salvador, onde Lula esteve duas vezes em 2008, para ampliar a cooperação, principalmente nas áreas de energia, segurança alimentar e combate à Aids.

Na Guatemala, Lula terá reuniões com o presidente Alvaro Colom, que esteve duas vezes no Brasil no ano passado. Os dois devem analisar a possibilidade de que a Petrobras atue na exploração de águas profundas na costa do país.

"No setor de energia hidrelétrica, está sendo estudada a participação de empresas brasileiras em projetos de construção de pequenas hidrelétricas na Guatemala", afirmou o porta-voz.

Na quarta-feira, Lula se encontra com o presidente da Costa Rica, Oscar Arias. Segundo Baumbach, o Brasil tem interesse em avançar em projetos de cooperação técnica com o país, principalmente nas áreas de energia, saúde e correios.

"O governo brasileiro estimula também a participação de empresas brasileiras em obras de infraestrutura naquele país", disse, citando o consórcio integrado pela empresa Andrade Gutierrez, que remodelará o aeroporto de San José.

Aproveitando que a Costa Rica assumirá em julho a presidência temporária do Sistema de Integração Centro-Americana (Sica), Lula deseja reiterar o interesse em iniciar negociações comerciais entre o Mercosul (formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) e o bloco com o objetivo de dar um impulso adicional ao comércio, segundo o porta-voz.

(Reportagem de Julio Villaverde)