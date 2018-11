Lula: vigilância 'que deu certo' da gripe suína continua O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que o governo vai continuar com a "vigilância que deu certo" nos aeroportos internacionais para evitar a propagação do vírus Influenza A (H1N1), da chamada gripe suína. "O governo continua nos aeroportos, cumprindo determinação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Vamos continuar com a vigilância que deu certo", disse o presidente, em entrevista coletiva na base Aérea de Brasília, antes de embarcar para Mato Grosso do Sul com o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, onde fará viagem inaugural do trem do Pantanal.