Lula visita Gianecchini em hospital de SP O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta tarde o ator Reynaldo Gianecchini, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde ambos fazem tratamento. Gianecchini luta contra um câncer no sistema linfático desde agosto do ano passado, enquanto Lula combate um tumor na laringe.