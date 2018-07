Lula visita Haiti e diz que situação é 'pior do que imaginava'

Em sua primeira visita ao Haiti desde o forte terremoto de 12 de janeiro, Lula pediu que o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial anistiem a dívida do país que, segundo ele, seria de 1,3 bilhão de dólares.

De acordo com Lula, a Cúpula das Américas e do Caribe discutiu, durante encontro no México esta semana, uma doação de 100 milhões de dólares ao Haiti.

"O governo brasileiro estará disposto a fazer tudo o que tiver ao nosso alcance e o mais importante: fazer junto com o governo do Haiti", disse Lula em Porto Príncipe durante coletiva de imprensa ao lado do presidente haitiano, René Préval, segundo declarações divulgadas pelo Palácio do Planalto.

"Não é sair do Brasil, chegar aqui e fazer as coisas do jeito que nós quisermos fazer", declarou.

Lula, que almoçou com soldados brasileiros, sobrevoou regiões devastadas pelo tremor e afirmou que o Brasil irá ampliar sua ajuda ao país, "porque as coisas no Haiti são muito mais graves do que a gente imaginava". O Brasil já havia se comprometido com uma ajuda de 375 milhões de reais.

"O Brasil já tem feito uma política de solidariedade muito forte", declarou. "Depois de ver com os meus próprios olhos o que está acontecendo no Haiti... nós iremos fazer muito mais do que vínhamos fazendo até agora."

O forte terremoto, de magnitude 7, destruiu a capital haitiana e, segundo Préval, pode ter deixado até 300 mil mortos. Cerca de 1,5 milhão de pessoas ficaram desabrigadas.

De acordo com economistas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o custo de reconstrução do Haiti chegaria a 14 bilhões de dólares.

(Por Hugo Bachega)