Lula volta a falar no retorno da Telebrás e ações sobem 14,81%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou ontem que o governo vai recuperar a estatal Telebrás para levar a prestação de serviços de internet por banda larga a regiões que hoje são mal atendidas pelas empresas privadas do setor. Citando os bons resultados do mercado de trabalho em janeiro, Lula também previu que em 2010 haverá geração recorde de empregos com carteira assinada.

As declarações foram feitas durante entrevista coletiva em Três Lagoas (MS), em resposta a perguntas sobre a valorização significativa das ações da Telebrás desde o início de seu governo, em 2003. "Se (a cotação) cresceu 35.000%, é novidade, mas que ela vai crescer, vai. Porque nós vamos recuperar a Telebrás. Vamos utilizar a Telebrás para fazer banda larga neste País." Até a manifestação do presidente, as ações da Telebrás subiam por volta de 4% na Bolsa de Valores de São Paulo. Logo depois, ampliaram a alta e fecharam com a expressiva valorização de 14,81%.

Lula negou que, no decorrer de seu mandato, informações sobre a recuperação da empresa - que perdeu funções com a privatização das telecomunicações - possam ter vazado para beneficiar especuladores. "Não saíram informações de dentro do governo. No meu governo as ações de todas as empresas cresceram. Se a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) entender que houve vazamento, aí cabe investigação."

O governo trabalha em um Plano Nacional de Banda Larga com a meta de universalizar o acesso rápido à internet. O papel da Telebrás no projeto nunca foi explicitado, mas há especulações de que ela possa levar cabos até pequenos e médios municípios, criando infraestrutura para que pequenos provedores possam prestar serviço a preços reduzidos.

Lula esteve em Três Lagoas para visitar fábricas da Fibria e da International Paper, empresas que produzem celulose e papel, respectivamente. A Fibria, que resultou da união entre Aracruz e VCP, inaugurou no ano passado uma nova unidade de produção, com investimento de cerca de R$ 3,9 bilhões. A maior parte do desembolso foi financiada pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Ao discursar para uma plateia de dirigentes e funcionários das empresas, Lula exaltou o momento econômico pelo qual o País está passando: "O Brasil ganhou grandeza, respeito e dimensão". Ao falar do passado, disse que a economia ficou praticamente 26 anos sem crescimento.

"Este País tem uma geração e meia que ficou assistindo a economia ficar atrofiada. Quando a gente vê um jovem na cadeia, de 25 anos de idade ou 28 anos, a gente, ao culpabilizá-lo, tem de lembrar que ele é resultado de um momento que o País viveu, em que não se gerava emprego, não se formava profissionalmente, não se dava oportunidade de estudar para milhões de jovens."

Ao citar a crise financeira internacional, o presidente destacou que o País pôde ser "o último a entrar e o primeiro a sair" por ter um colchão de reservas para a economia. "É um colchão muito volumoso, um colchão com muita pena de ganso."