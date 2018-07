Lupi defende regulamentação da profissão de mototaxista O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, defendeu hoje a regulamentação da profissão de mototaxista, feita por lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada. "Tem como acabar com eles? Não. É uma realidade", disse Lupi. "São Paulo e Rio têm 1 milhão de mototaxistas. As pessoas precisam trabalhar. Vamos deixá-las sem direito à sobrevivência?" A regulamentação causou polêmica por conta dos riscos de acidente de moto.