Lupi diz que governo deve ter grandeza e evitar punições

"Não acho que seja inteligente fazer retaliação com ninguém, porque o governo ganhou. É vitorioso. Foi aprovada uma política de salário mínimo para os próximos quatro anos", disse Lupi a jornalistas após encontro com dirigentes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.

"Nós temos que ter grandeza para saber vencer. Quem não sabe ter grandeza para saber vencer depois não sabe perder", acrescentou.

Lupi, presidente licenciado do PDT, foi cobrado a buscar maior empenho de seu partido na votação na Câmara dos Deputados do valor de 545 reais para o salário mínimo na última quarta-feira, quando o governo ganhou por margem folgada. Nove parlamentares da bancada pedetista votaram por um valor maior.

O ministro disse que quem tem que responder se ele fica ou não no ministério é a presidente Dilma Rousseff. Contou que conversou com ela na quinta-feira "apenas assuntos de trabalho" e que a presidente estava feliz com a vitória do mínimo. Para Lupi, cada deputado votou conforme sua consciência.

(Reportagem de Carmen Munari)