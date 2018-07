Lupi não será mais assessor especial no Rio A assessoria de imprensa da prefeitura do Rio informou neste domingo que o ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupi, presidente do PDT, não será mais assessor especial do gabinete do prefeito. A nomeação de Lupi tinha sido publicada no Diário Oficial do município na última sexta-feira (17). A prefeitura informou que Lupi é funcionário da prefeitura e reassumirá o cargo no governo municipal, mas não informou que função ele terá. O prefeito Eduardo Paes não quis comentar a mudança. "Hoje só trato de assuntos de Momo", afirmou o prefeito no Sambódromo.