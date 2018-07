Lupi pede desculpas por palavra 'vagabundo' em site O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, afirmou hoje que causou "constrangimento profundo" a ferramenta de consulta sobre o andamento dos pedidos de seguro-desemprego existente na página eletrônica do Ministério que, até ontem, solicitava que os trabalhadores digitassem palavras depreciativas como "vagabundo" para obterem a informação. "Publicamente, peço desculpas aos trabalhadores", afirmou Lupi hoje, após o anúncio dos dados de junho do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).