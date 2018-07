Lupi: será difícil cumprir meta de geração de 2,7 mi de empregos O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, disse nesta sexta-feira que será difícil cumprir a meta de geração de 2,7 milhões de empregos no país neste ano, por conta dos reflexos da crise internacional no Brasil. Ele, no entanto, não fez uma nova projeção.