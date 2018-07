Lupi: vítimas das chuvas poderão antecipar PIS/Pasep

"Esta é uma maneira de injetar mais dinheiro na economia e ajudar a melhorar a situação do local. Estamos fazendo exatamente o que fizemos há dois anos em Santa Catarina", disse o ministro, em referência às enchentes que ocorreram no Sul do País. Lupi salientou que têm direito ao abono salarial os profissionais registrados por pelo menos 30 dias consecutivos no período de 2008 e 2009 e que receberam até dois salários mínimos mensais em média nesses anos.

O saque poderá ser feito entre 20 de julho e 10 de agosto, de acordo com o ministro, nas agências da Caixa Econômica Federal, nos terminais de autoatendimento e nas lotéricas com o cartão do cidadão. O governo já havia adotado outras medidas para auxiliar as pessoas afetadas pelas chuvas do Nordeste, como a liberação de duas parcelas a mais do seguro-desemprego, o saque parcial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a antecipação do pagamento a aposentados.