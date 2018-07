Lusa vence e se aproxima do G-4 Com gols de Luís Carlos e Héverton, a Portuguesa bateu o Paulista por 2 a 1, no Canindé, e manteve uma invencibilidade que dura desde o longínquo ano de 1986 contra o clube de Jundiaí em jogos do Campeonato Paulista. O resultado levou a Lusa para a 7.ª posição, com 15 pontos.