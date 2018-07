Luta contra aquecimento global é viável, mas é preciso cortar emissões a zero até 2100, diz ONU Os governos podem controlar as mudanças climáticas a custos viáveis, mas precisam reduzir a zero a emissão dos gases do efeito estufa até 2100 para limitar riscos crescentes, segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado neste domingo.