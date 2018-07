Luta entre Exército iemenita e braço da Al Qaeda deixa 25 mortos

Pelo menos 20 combatentes islâmicos do Ansar al-Sharia, um braço da Al Qaeda, foram mortos, disseram habitantes. Cinco integrantes de tribos locais que lutavam ao lado das forças de governo também morreram, segundo residentes.

O Exército iemenita está tentando recapturar cidades na província de Abyan, no sul, que foram apreendidas por militantes no ano passado durante um levante popular contra o presidente Ali Abdullah Saleh, que renunciou formalmente em fevereiro.

Habitantes afirmaram que helicópteros militares participaram nas batalhas de quinta-feira, bombardeando diversas posições dos rebeldes.

Preocupados com a crise humanitária e de segurança do Iêmen, Estados do Golfo Árabe e do Ocidente prometeram mais de 4 bilhões de dólares em ajuda para o empobrecido país, no mês passado.

Cerca de 40 por cento dos iemenitas vivem com menos de 2 dólares por dia. Agências de socorro afirmaram em maio que quase a metade deles não têm o suficiente para se alimentar.