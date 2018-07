Luta pelo bicampeonato Após conquistar o título inglês depois de 44 anos, o Manchester City entra como favorito na luta pelo bicampeonato. O maior trunfo foi manter no elenco seus principais jogadores, entre eles Agüero, herói da título, Tevez, Balotelli e David Silva, além de se reforçar com bons jogadores, como o lateral Maicon. Mas o lado vermelho de Manchester não está morto. Apostou no meia japonês Shinji Kawaga, que veio do Borussia Dortmund, e no holandês Van Persie, ex-Arsenal. Como a temporada passada foi uma das raras sem título, a pressão da torcida será grande. Campeão europeu, o Chelsea investiu pesado para conquistar também o título inglês. Arsenal e Liverpool lutam para voltar a ter dias melhores, enquanto o Tottenham, com novo técnico, o português André Villas-Boas, pode surpreender.