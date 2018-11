'Lutamos por uma escola que não seja heteronormativa', diz o educador social Lula Ramires Para o educador social Lula Ramires, a diversidade sexual deve ser discutida na escola como um tema qualquer. Ramires faz parte da organização sem fins lucrativos Cidadania, Orgulho, Respeito, Solidariedade e Amor (Corsa) e do grupo que discute a inserção dos temas em material pedagógico do MEC - um kit com vídeos deve ser distribuído em escolas no próximo semestre.