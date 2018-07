Luxemburgo ironiza Belluzzo

Alheio à indisposição entre o ex-treinador palmeirense e o presidente, o vice Gilberto Cipullo elogiou a força do elenco, apesar dos maus resultados. "Nosso time não deve nada a ninguém", afirmou. "Essa equipe é mais forte do que a do ano passado"

A diretoria espera mais duas contratações para fechar o elenco. O atacante Ewerthon acertou sua rescisão com o Zaragoza e é aguardado até amanhã no Palestra Itália. O primeiro objetivo, no entanto, é recuperar o moral do grupo para o clássico de domingo, contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista.