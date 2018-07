Luxemburgo quer Ganso como Rivaldo Vanderlei Luxemburgo tem dedicado atenção ao jovem Paulo Henrique Ganso. O técnico vê no meia semelhanças com um outro jogador. "Ele tem de jogar como o Rivaldo, que às vezes fica sumido, mas de repente, em duas ou três jogadas agudas, decide o jogo", falou. "O Ganso tem de passar a gostar de gol, precisa ser o jogador que faz a diferença." Após fazer 4 a 0 no Curitiba, o Santos volta a campo no domingo, contra o Avaí, em Florianópolis.