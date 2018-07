Luxemburgo se esquiva de mau resultado Após o empate por 0 a 0 com o Botafogo, domingo, na Vila Belmiro, pela primeira vez o técnico Vanderlei Luxemburgo eximiu-se de culpa pelos seguidos fracassos do time. "Temos de valorizar e caminhar com esse elenco, que não foi montado por mim. Esses jogadores já estavam aqui quando cheguei", afirmou o técnico, esclarecendo que pediu apenas a contratação de Emerson e Jean. Antes dele, o time foi dirigido por Vágner Mancini, hoje no Vitória.