Luxemburgo: ''Time está onde merece'' A derrota para o Atlético-MG por 3 a 1, domingo, deixou Vanderlei Luxemburgo irritado. Ele reprovou a atuação do Santos e afirmou que ele não merece melhor colocação - é o 12º colocado. "O Santos não está fazendo por merecer estar mais à frente na tabela. Se não está jogando bem, está no lugar que merece." O treinador culpa a campanha do seu antecessor, Vágner Mancini, para a má temporada. "Quando cheguei o time estava bem mais atrás e, com um pouquinho mais de boa vontade, dá para mostrar que o trabalho está fluindo." O zagueiro Edu Dracena vai ser apresentado hoje, no Centro de Treinamento Rei Pelé.