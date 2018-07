Luxo novo Cinema Marca importada de Nova York, a Provocateur chegou ao Itaim Bibi no começo de agosto. O projeto do clubinho é de Rudolf Piper, lenda da noite internacional: o alemão, que mora em São Paulo desde 2004, foi funcionário do Studio 54, no auge da disco, e desenhou várias baladas. Tanta experiência se mostra na boa distribuição: a pista, com um tamanho ótimo para a lotação de 400 pessoas, é logo na entrada, com os 10 camarotes em torno. Há dois bares: um normal, e um outro menor, que vende apenas drinques com tequila. A agradável área de fumantes fica nos fundos, com uma árvore no centro - a mesma que pode ser vista no belo bar do café, no piso superior, espaço intimista reservado para eventos e convidados. Renan Dissenha Fagundes