Luxottica assina acordo com Intel para desenvolver óculos informatizados

O acordo com a Intel, que as duas companhias anunciaram nesta quarta-feira, é o segundo acordo do tipo da Luxottica, após uma parceria com o Google no começo deste ano para fabricar e distribuir óculos conectados à Internet.

O mais recente acordo de pesquisa e desenvolvimento, sobre o qual as companhias não deram detalhes financeiros, tem como objetivo produzir armações que são "tão inteligentes e funcionais quanto belas", disse o presidente-executivo da Luxottica, Massimo Vian, em comunicado.

Os primeiros óculos devem ser lançados no ano que vem.

(Por Valentina Za)