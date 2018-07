Luyindula garante vitória ao Paris St Germain Um gol de Peguy Luyindula no segundo tempo deu ao Paris St Germain uma vitória de 2 x 1 em casa sobre o decadente Sochaux neste domingo. O PSG, que levou uma surra de 4 x 0 do Girondins Bordeaux no último final de semana, continua em sexto na tabela, com 36 pontos em 21 partidas, seis atrás do líder Olympique de Lyon, que venceu o Grenoble por 2 x 0 no sábado. O Sochaux continua em antepenúltimo, com 17 pontos. O atacante Guillaume Hoarau marcou seu 12 gol da temporada ao converter da marca do pênalti aos três minutos dos acréscimos do primeiro tempo, depois de uma falta de Jerome Rothen na área. Na segunda etapa, Vaclav Sverkos empatou para o Sochaux com uma bela bola por cobertura. No entanto, o PSG selou a vitória quando Luyindula aproveitou a sobra de uma cabeçada de Sylvain Armand e mandou para dentro da rede adversária. Em outros jogos, o Monaco acabou com uma vantagem de dois gols do Caen quando os tentos de Juan Pablo Pino e Alejandro Alonso foram anulados pelos de Steve Savidan e Benjamin Nivet, garantindo o empate em 2 x 2. Ainda neste domingo, a partir das 18h no horário de Brasília, o Stade Rennes vai tentar prolongar sua sequência invicta para 19 partidas quando visitar o Lille. (Reportagem de Julien Pretot)