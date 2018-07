Luz controla liberação de toxina no oceano Todos os anos, eventos conhecidos como maré vermelha causam a morte de milhões de peixes. A maré vermelha é causada pela explosão populacional de algumas espécies de fitoplâncton que produzem uma potente neurotoxina. Cientistas americanos descobriram que o fitoplâncton libera a toxina na água quando entra em contato com a porção azul do espectro da luz solar.