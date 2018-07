Luz do Sol cria e separa pares de asteroides

A luz do Sol faz com que asteroides se dividam em dois e depois se separem, diz trabalho publicado na edição desta semana da revista Nature. "Isso mostra que os asteroides não são corpos inertes, mortos e desinteressantes", disse, por meio de nota, um dos autores do estudo, Franck Marchis, da Universidade da Califórnia. "De fato, os pequenos asteroides evoluem lentamente em binários e, por fim, em binários divorciados." Estima-se que 1 milhão de asteroides com 1 km ou mais de diâmetro orbitem o Sol.