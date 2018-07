Luz para Todos fará 400 mil novas ligações até 2014, diz Dilma

De acordo com a presidente, o programa de universalização de energia elétrica já beneficiou cerca de 12 milhões de pessoas desde a sua criação, no final de 2003.

"Já fizemos muito, mas agora ainda temos um desafio grande, que é o de levar energia elétrica, luz elétrica para as pessoas que moram em lugares de acesso mais difícil, em áreas isoladas, no meio da floresta e em serras e ilhas", disse Dilma em seu programa de rádio semanal "Café com a Presidenta".

"Para atender a esses brasileiros, o Luz para Todos vai fazer mais 400 mil novas ligações de luz elétrica até 2014", acrescentou.

A presidente disse que o programa passou a utilizar postes de fibra de vidro, mais leves e fáceis de transportar que os de concreto, para levar energia a locais mais isolados e de difícil acesso.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)