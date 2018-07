Luzes, câmera, reflexão

Ele mora no 30º andar do Edifício Copan e, da sacada do seu apartamento, tem uma vista, digamos assim, cinematográfica de São Paulo. Cidade com a qual Jean-Claude Bernardet - francês nascido em Charleroi, na Bélgica, em 1936, e naturalizado brasileiro em 1964 (chegou aqui em 1949) - mantém uma relação de ambiguidade, como acontece com a maior parte dos seus habitantes. Cidade à qual dedicou seu filme São Paulo, Sinfonia e Cacofonia, no qual tematiza esse sentimento feito de amor e desamor. "São Paulo é impossível de se viver, mas também é impossível sair daqui", costuma dizer. Bernardet cineasta? Sim, e também crítico e ensaísta de cinema, escritor, professor, roteirista, e ator - ganhou a estatueta de melhor interpretação masculina no Festival de Brasília de 2008 pela atuação em Filme Fobia, dirigido por seu amigo Kiko Goifman, com quem desenvolve novo projeto.

Apesar de toda essa diversidade cultivada, Bernardet é mais conhecido como um dos principais pensadores do cinema no País. Amigo e discípulo de Paulo Emilio Salles Gomes, com quem trabalhou na Universidade de Brasília, é autor de livros obrigatórios na estante de qualquer pesquisador sério do cinema nacional: Brasil em Tempo de Cinema, Historiografia Clássica do Cinema Brasileiro, Cineastas e Imagens do Povo, entre outros. Bernardet escreveu também livros de ficção - Os Histéricos -, ou de "autoficção", termo de sua predileção, como Aquele Rapaz, e ainda depoimentos, caso de A Doença, Uma Experiência (todas as obras estão disponíveis nas livrarias). É roteirista de um dos filmes mais fortes de Luis Sergio Person, O Caso dos Irmãos Naves, e de Um Céu de Estrelas, de Tata Amaral, que muitos críticos consideram um dos títulos mais significativos do cinema brasileiro recente.

Jean-Claude Bernardet é dono de uma imensa folha corrida de serviços prestados ao cinema nacional, inclusive o de haver redefinido, em um livro de 1979, parâmetros e critérios para a formulação de uma autêntica historiografia na área. Essa obra fundamental, Cinema Brasileiro - Propostas Para Uma História (Companhia das Letras, 336 págs., R$ 26,50) chega em nova edição, com um acréscimo muito especial: uma coletânea de artigos, ensaios e entrevistas de Bernardet publicada em vários órgãos de imprensa, incluindo o Estado, do qual foi colaborador constante, desde a época do Suplemento Literário, dirigido por Décio de Almeida Prado. Leia, a seguir, a entrevista com o autor.

Cinema Brasileiro tem origem interessante. Foi um capítulo recusado para a enciclopédia de cinema latino-americano organizada por Guy Hannebelle e Alfonso Gumucio-Dragon (Les Cinémas de l"Amerique Latine, 1981). Olhando em retrospecto, você tem ideia do porquê da recusa?

É claro. O fator ideológico e uma compreensão diferente do que seja a história foram os motivos. Hannebelle chegou a me dizer que a minha concepção de história tinha pouco que ver com a de Sadoul (Georges Sadoul, 1904-1967, historiador do cinema, de inspiração marxista). Sim, e por que não? Eu, de fato, recusava uma concepção evolucionista da história. Acima de tudo, nesse texto, eu fazia questão de escrever a história do cinema brasileiro de outra forma que não fosse uma lista de diretores e filmes. Para eles não servia. Acabamos publicando o capítulo no Brasil como um livro à parte, pela coleção Cinema, da Editora Paz e Terra, em 1979.

A sua concepção da história deve algo à de Marc Ferro?

Não sei se devo alguma coisa a Marc Ferro. Mas com certeza devo muito a Santo Agostinho, em especial ao capítulo XI das Confissões, que é uma reflexão sobre o tempo; sobre o passado, o presente e o futuro. Não temos acesso ao passado, pois não está presente, e o futuro ainda está por vir. A história se faz no presente, invariavelmente, e ela é também um campo de batalha ideológico. Por exemplo, Jean Narboni (crítico, ex-diretor da Cahiers Du Cinéma) desenvolvia seus cursos sem qualquer necessidade de cronologia. Tomava, por exemplo, como célula-base, um filme, Alemanha Ano Zero, de Roberto Rossellini. A partir daí podia desenvolver temas como a deambulação dos personagens na nouvelle vague (a partir do menino que vaga pela Berlim em ruínas), a representação do nazismo, etc. Mas o abandono à cronologia enfrenta resistências. Certa vez, na ECA, tentei dar um curso tomando por base O Grande Momento, de Roberto Santos, e os alunos se rebelaram, exigindo a volta ao esquema tradicional. Acho que foi a única vez em que a cronologia causou uma revolta estudantil.

Outro aspecto do livro é a valorização da figura do produtor, que em geral não aparece nas histórias cronológicas do tipo "o diretor e seus filmes".

Esse é o centro do livro, na verdade. Tentar mostrar que é necessário compreender as estruturas de produção para entender a história do cinema. Assim, o pressuposto de que a história do cinema brasileiro poderia ser entendida com a história dos filmes de ficção não se sustenta, porque em vários momentos o que garantia o funcionamento do sistema eram os documentários, alguns de encomenda, os filmes de "cavação".

Como você selecionou os textos de imprensa para que se encaixassem nesse projeto?

Fiz a seleção com o pesquisador Artur Autran e visamos sempre aos textos que tivessem implicação sociológica e não apenas análise de filmes. Finalizo com entrevistas que fizemos com três produtoras, Sarah Silveira, Rita Buzzar e Nora Goulart. Três produtoras mulheres e não por acaso, pois as mulheres assumem um papel fundamental na produção de filmes no Brasil. Basta lembrar os casos de Assunção Hernandez e Mariza Leão.