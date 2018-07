LVMH tem alta de 6% nas vendas comparáveis do 3o tri

O maior grupo de luxo do mundo, dono da marca Louis Vuitton, disse que a receita nos três meses terminados em 30 de setembro totalizou 6,9 bilhões de euros (8,93 bilhões de dólares).

O número é comparado a expectativas de 6,875 bilhões de euros e crescimento de vendas comparáveis de 7 por cento, baseado em uma pesquisa da Reuters com oito analistas.

O desempenho do grupo no terceiro trimestre ressalta uma contínua desaceleração se comparada a um avanço da receita de 8 por cento no segundo trimestre e 12 por cento nos três primeiros meses do ano.

O grupo, com sede em Paris e dono do champanhe Moet & Chandon, do conhaque Hennessy e das marcas de moda Celine, Fendi e Kenzo, disse permanecer confiante com 2012 "apesar de uma desaceleração econômica na Europa".

(Por Astrid Wendlandt e Pascale Denis)