Lyon bate o Toulouse e fica em vantagem O Lyon assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Francês, com 17 pontos, ao derrotar o Toulouse por 2 a 1, em seu campo. Hoje o Lyon fica torcendo por uma derrota do Bordeaux, que tem 16 e disputa um jogo contra o Rennes, em seu campo, cujo destaque é um duelo entre artilheiros. Do lado do Bordeaux, Yoann Gourcuff. Pelo desafiante Rennes, Gyan. Ambos encabeçam a lista de goleadores do campeonato. Já anotaram quatro vezes em seis partidas.