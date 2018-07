M. United espera ver outro show de Rooney A atuação de gala na vitória de virada sobre o Milan pela Liga dos Campeões (3 a 2 em pleno San Siro) faz de Wayne Rooney a grande esperança do Manchester United para chegar à liderança no Inglês. O craque, que fez dois no jogo de Milão, já marcou 25 gols na temporada e estará em campo hoje, às 10h45 (horário de Brasília), contra o Everton. Com 58 pontos, o time de Manchester torce por tropeço do líder Chelsea, que tem um a mais, contra o Wolverhampton.