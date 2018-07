Maçã ganha produto para controle da sarna A Comissão Técnica da Produção Integrada de Maçãs (CTPIM) incluiu o Foslkalium 30-20, fosfito de potássio da Nutriplant, na lista de produtos indicados para a produção integrada de maçã. O trabalho de verificação do efeito do produto foi feito na safra de verão 2007/2008, na região de São Joaquim (SC). O teste concluiu que o fertilizante foliar tem eficiência agronômica no controle da sarna da macieira. Quando aplicado isoladamente, o produto proporcionou índice de controle da sarna superior a 80%.