Macaco impede demolição de templo na Índia

Um macaco está impedindo que um pequeno santuário em homenagem ao Deus hindu Hanuman seja demolido na Índia. As autoridades da região de Kolar querem ampliar uma rodovia, o que exigiria que o santuário fosse destruído. Mas o primata se recusa a deixar qualquer funcionário envolvido no projeto de se aproximar do templo. Moradores do local afirmam que o animal tentou espantar com gritos um funcionário que se aproximou do templo, mas foi ignorado por ela. Então o macaco teria atacado essa pessoa. A notícia sobre a resistência do primata correu a região e atraiu centenas de fiéis, que trazem oferendas - acreditando que o primata é uma encarnação do deus Hanuman. Na Índia, é comum ver macacos próximos a templos, já que fiéis e sacerdotes costumam tratá-los bem e alimentá-los. O impasse ainda não tem solução à vista.